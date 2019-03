//PORSCHE: LA CAYENNE DIVENTA COUPE’

Porsche amplia la famiglia Cayenne. La terza generazione di questa gamma di Suv di grande successo accoglie una vettura persino più sportiva, la Cayenne Coupé. Le particolarità del nuovo modello Cayenne includono, fra l’altro, una linea più affilata che termina in una sezione posteriore assolutamente distintiva, uno spoiler posteriore attivo, un sedile posteriore caratterizzato da due posti separati e due diverse tipologie di tetto: un tetto fisso panoramico in vetro incluso nella dotazione di serie e un tetto in carbonio disponibile come optional.