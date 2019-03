//ŠKODA KODIAQ PICKUP, UNA NUOVA STUDENT CAR

I tirocinanti della Škoda Vocational School for Mechanical Engineering, stanno attualmente lavorando su una nuova Student Car. Il tema del progetto è trasformare una Kodiaq in un pickup a due porte dal design espressivo. La vettura è il sesto veicolo realizzato dalla scuola e verrà presentato al pubblico a giugno. Con il supporto di ingegneri e dello staff dei reparti di sviluppo tecnico, progettazione e produzione, gli studenti trasformeranno il suv della casa automobilistica ceca in un dinamico pickup a due porte. Per gli studenti partecipanti, questo progetto rappresenta il momento clou della loro formazione professionale. Consente di mostrare la loro creatività e il talento come sviluppatori di veicoli, anche se stanno ancora imparando il mestiere.