//FORD KUGA, DESIGN EMOZIONALE

«I clienti di Kuga hanno dichiarato di essere pronti a un design ancora più emozionale, e la nuova vettura è dalle linee giuste che non delude le aspettative. Visivamente più elegante, più bassa e più ampia ti fa emozionare solo guardandola», ha detto Amko Leenarts, capo del design di Ford Europe. La nuova Kuga è il primo Suv del marchio basato sulla nuova piattaforma globale C2 di Ford che supporta architettura con un’aerodinamica migliorata per una maggiore efficienza nei consumi. Inoltre, la C2 è stata progettata per migliorare le prestazioni anche in caso di incidente e offre il 10% in più di rigidità torsionale per una dinamica di guida raffinata. Il suv introduce un nuovo linguaggio stilistico distintivo che è più scolpito e semplificato.