//IAAD: BORSE DI STUDIO PER LA MINI DEL FUTURO

IAAD, l’Istituto d’Arte applicata e Design, annuncia un concorso per ottenere borse di studio per il corso di laurea triennale in Transportation Design, che inizierà a ottobre. Le borse di studio, offerte dall’Università di Torino e dedicate ai soli studenti internazionali, sono tre e caratterizzate da diverse tipologie di copertura: la prima è totale e paga il corso per intero per un valore complessivo di € 7.300, le altre due coprono il 50% della quota di partecipazione per un valore di € 3.650. Per aggiudicarsi le borse di studio e per promuovere il proprio corso di laurea triennale, lo IAAD ha deciso di lanciare un concorso che ha come obiettivo la reinterpretazione di un veicolo iconico che ha scritto più di una pagina della storia del settore automotive: la Mini Cooper, nata sessant’anni fa è nato nel Regno Unito. La piccola vettura è considerata un’icona degli anni ’60, un modello originale che si reinventa continuamente, ma che è saldamente radicato nella tradizione.