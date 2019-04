//KIA HABANIRO, DESIGN PICCANTE

Kia presenta al Salone di New York la sua visione per il futuro dei veicoli elettrici. La concept car HabaNiro è una vettura a trazione integrale completamente elettrica e a guida autonoma con quattro posti, porte ad ala di gabbiano e un pacchetto tecnologico avanzato. «Volevamo che questo prototipo fosse adatto per le strade della città, per le curve di un percorso costiero e per la guida in fuoristrada nella natura selvaggia», ha detto Tom Kearns, vice responsabile del Kia Design Center America di Irvine, California. Con le sue robuste ruote da 20 pollici, gli sbalzi corti e le grandi spalle, HabaNiro ha grande personalità.