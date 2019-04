//NISSAN DESIGN CHINA SI SPOSTA A SHANGHAI

Nissan ha annunciato che trasferirà il suo design center cinese da Pechino a Shanghai. Nissan Design China, continuerà a concentrarsi sulla creazione di prodotti globali, compresi ovviamente quelli dedicati alla Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Il centro sarà un luogo essenziale per la realizzazione di nuovi prodotti più sicuri, connessi e tecnologici.

«L’abbraccio della diversità culturale di Shanghai attira talenti creativi da tutto il mondo, rendendolo un centro di innovazione e di crescita», ha dichiarato Alfonso Albaisa, responsabile del design del gruppo Nissan. «L’attività di Shanghai ci aiuterà ad avere più successo in Cina, un territorio in cui siamo presenti da 16 anni, per creare un futuro migliore con prodotti dal design entusiasmante per i nostri clienti». Nissan Design China ha aperto nel 2011 a Pechino e il centro stile è stato ampliato nel 2013. Il centro dispone ora di circa 50 designer nella sua nuova sede di Shanghai. La previsione è quella di assumere 30 nuove persone entro il 2020.