//LAND ROVER DEFENDER, SQUADRATA E MASSICCIA

Per celebrare la giornata mondiale di Land Rover, il costruttore britannico ha annunciato che la nuova Defender completerà i test con una fase finale presso il campo Tusk Trust in Kenya. Un prototipo di Defender cammuffato attraverserà la Borana Conservancy. La vettura trainerà carichi pesanti, guaderà fiumi e trasporterà rifornimenti attraverso un terreno difficile che si estende per più di 14.000 ettari. Da quello che si può intuire dalle immagini pubblicate, le forme dell’auto sembrano essere massicce e squadrate e si possono vedere alcune citazioni del modello precedente su strada dal 1948.

Quando il nuovo Defender farà il suo debutto alla fine dell’anno, avrà superato più di 45.000 test individuali in alcuni degli ambienti più estremi della terra. Gli ingegneri di Land Rover hanno testato le vetture in ogni condizione: dal caldo di più di 50 gradi nel deserto, ai -40 gradi dell’Artico, arrivando fino a 3.000 metri di altezza nelle montagne rocciose del Colorado, per garantire che il nuovo Defender sarà in grado di cavarsela in ogni situazione possibile. Da quello che si può intuire dalle immagini rilasciate, le forme dell’auto sembrano essere massicce e squadrate e si possono vedere alcune citazioni dal modello precedente.