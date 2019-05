//LIGHYEAR ONE, ARRIVA L’AUTO SOLARE

Il prototipo del primo veicolo elettrico solare è arrivato. Lightyear One, rappresenta il primo passo concreto verso la missione di Lightyear di rendere la mobilità sostenibile disponibile per tutti, ovunque. Lightyear One è stato progettato da zero per risolvere due dei maggiori svantaggi delle auto elettriche: autonomia e ricarica. L’auto a 4 ruote motrici è stata ideata per percorrere lunghe distanze senza la necessità di ricarica via cavo. La batteria ha un’autonomia di 600-800 chilometri, a seconda dell’utilizzo. Quando deve essere ricaricata, l’efficienza energetica di questo modello consente di ricaricarla due o tre volte più velocemente di qualsiasi altra auto elettrica presente sul mercato. Questo significa che gli automobilisti hanno la possibilità di ricaricare fino a 400 km durante la notte con una normale presa di corrente, offrendo loro la libertà di utilizzare Lightyear One in luoghi in cui non sono presenti stazioni di ricarica per auto elettriche.

L’ingegneria di Lightyear One non si limita alla potenza. Grazie all’aerodinamica ottimizzata, al peso leggero e ai quattro motori indipendenti nelle ruote può garantire una coppia motrice ad elevata efficienza; Lightyear afferma che la sua auto sfrutta ogni briciola di energia prodotta. Il prototipo della prima vettura solare a lungo raggio sarà presentato nei Paesi Bassi il 25 giugno.