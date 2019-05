//PARCO VALENTINO 2019, TRE SETTIMANE AL VIA

Come ormai consuetudine, durante la prima giornata si svolgerà il Car Design Award, il riconoscimento organizzato dalla nostra testata nato nel 1984 che premia gli autori dei progetti che hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico. I progetti eleggibili devono essere stati presentati al pubblico in un arco di tempo compreso tra il 1° aprile dello scorso anno e il 31 marzo 2019. A decretare i vincitori è una giuria di esperti, esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale, così da garantire un giudizio obiettivo sul panorama del car design mondiale. A Parco Valentino è previsto anche quest’anno un programma di parate che durerà tutti e 5 i giorni della manifestazione. Attese oltre 1500 supercar provenienti da tutta Europa, oltre che con one-off e prototipi dei grandi carrozzieri che da sempre fanno di Parco Valentino un vero e proprio festival del design.