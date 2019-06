//DAVID WHOODHOUSE CAPO DI NISSAN DESIGN AMERICA

Nissan assume David Woodhouse come Vice President Design di Nissan America. In questo ruolo, Woodhouse guiderà tutte le attività stilitische di Nissan e Infiniti in Nord America. Farà anche parte del Global Nissan Design Management Committee dell’azienda. “Mentre celebriamo il 40° anniversario di Nissan Design America, sono lieto che David Woodhouse guiderà e ispirerà il nostro team di talento a San Diego”, ha detto Alfonso Albaisa, senior vice president, Global Design, Nissan Motor Co. “Il talento, la leadership e la visione di David garantiranno che il centro stile plasmi un futuro entusiasmante per i marchi Infiniti e Nissan, nonché concept innovativi di user experience per i nostri clienti”.

Woodhouse porta più di 25 anni di esperienza globale nel campo del design automobilistico nel suo nuovo ruolo alla Nissan. L’ultimo suo ruolo è stato capo del design Lincoln. La sua carriera include esperienza in un certo numero di marchi premium globali, tra cui Mini, Cadillac, Range Rover e BMW. Fondata nel 1979, Nissan Design America è stato il primo studio di design Nissan fuori dal Giappone.