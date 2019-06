//INTO: MOBILITA’ INTERATTIVA

«E’ capitato a tutti: entrando in una stazione della metropolitana si ha la sensazione di trovarsi in un luogo asettico e senza anima. Grazie a InTo, Italdesign è riuscita a dare vita a questo luogo, giocando con colori e interattività». Le parole di Massimo Martinucci, responsabile della divisione “Mobility Solutions” di Italdesign, descrivono il progetto InTo, che prevede l’installazione di Led sopra le porte d’ingresso dei vagoni, il cui stato cromatico indica la condizione di affollamento delle carrozze: verde libera, giallo semi piena, rosso piena.