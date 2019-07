//AUDI Q3 SPORTBACK, SUV COUPE’ COMPATTO

La Q3 Sportback appare più lunga rispetto alla Q3, a fronte di un incremento dimensionale di 1,6 centimetri. Al contempo, il SUV coupé è più basso di quasi tre centimetri, risultando più atletico e con un’impronta a terra particolarmente generosa. I muscolosi profili in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale quattro, di serie in abbinamento a molteplici motorizzazioni. L’andamento della zona posteriore si contraddistingue per il ridotto sviluppo in altezza delle superfici vetrate e per il paraurti sportivo che riprende il look delle prese d’aria enfatizzando l’ampiezza della vettura. Un obiettivo cui concorrono i gruppi ottici, caratterizzati da una geometria cuneiforme rastremata verso l’interno. Gruppi ottici che Audi offre in tre varianti, sino alla configurazione top di gamma a LED Matrix che vede gli abbaglianti adattivi illuminare la strada in modo intelligente.