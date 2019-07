MAHINDRA XUV300, PERSONALITÀ ESUBERANTE

In un mercato indiano che è attualmente in flessione, «il segmento Suv è in pieno boom», dice. E il baby-Suv, lanciato a febbraio in diretta competizione con altri modelli già affermati, in un segmento già occupato da Honda, Suzuki e Ford, «sta andando molto bene». Ma se è un Suv, perché chiamarlo XUV300 e non SUV300? «Per non essere banali. La X suggerisce molte cose: anzitutto che è un Suv a scocca autoportante o un crossover, e poi per sottolineare un che di mistero, che questo Suv è sexy e stuzzicante. È un Suv che ama farsi guardare, ha un fattore X».