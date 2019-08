//PEUGEOT E BOMBARDIER INSIEME PER UNA NUOVA IMMAGINE DEL BRAND

Bombardier Transportation, leader mondiale nella tecnologia ferroviaria, ha richiesto le competenze dello studio di Global Brand Design di Pegueot per ridefinire il suo posizionamento di brand e aumentarne la sua notorietà a livello mondiale. Insieme, le equipe hanno creato un nuovo design concept per i treni Bombardier Transportation. Per quasi un anno, i designer francesi hanno elaborato, con le equipe di Bombardier Transportation, il loro “Brand positioning” e il loro “Brand product design”. Hanno proposto una nuova organizzazione e nuovi metodi di lavoro, adottati per realizzare la nuova promessa del marchio.