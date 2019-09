BMW sceglie Alcantara blu per rivestire quasi completamente l’abitacolo in stile racing della concept car Vision M Next. A sottolineare le linee interne delle sedute sono stati scelti profili rossi, che rimandano ai colori identificativi del marchio M che per BMW è sinonimo di prestazioni sportive. Anche il dashboard e i montanti riprendono il medesimo blu per offrire un effetto complessivo di un cockpit avvolgente tipico delle auto da corsa. Le lavorazioni sartoriali come l’intreccio in Alcantara e le cinghie applicate dei pannelli interni delle portiere, richiamano i canoni stilistici classici della casa bavarese.