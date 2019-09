Kia Motors ha nominato Karim Habib capo del Kia Design Center. La nomina di Habib permetterà a Kia di continuare a migliorare la competitività del suo marchio e dei suoi prodotti. Il designer assumerà il suo nuovo incarico all’inizio di ottobre e lavorerà presso il quartier generale del design Kia a Namyang, in Corea.

Habib supervisionerà il lavoro dei team di esterni, interni, colori e materiali di Kia e contribuirà a determinare la strategia e la direzione futura del marchio Kia, riferendo direttamente a Luc Donckerwolke, Executive Vice President e Chief Design Officer di Hyundai Motor Group. Il suo ruolo più recente è stato quello di Executive Design Director di Infiniti, sovrintendendo alla progettazione dei veicoli di nuova concezione del marchio. In precedenza ha lavorato sia con il BMW Group che con Daimler. Nato in Libano, Habib ha studiato ingegneria meccanica alla McGill University in Canada e Transportation Design all’Art Center College of Design in California. Il Kia Design Center è il luogo di nascita dei modelli globali di Kia, responsabile della supervisione di tutti gli aspetti della progettazione dei veicoli – dalla concettualizzazione e modellazione allo styling, allo sviluppo di colori e materiali. Con sede a Namyang, Corea, il Design Center di Kia opera come parte della rete globale di design del marchio, interfacciandosi con quelli presenti negli Stati Uniti e in Europa.