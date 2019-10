Michele Leonello è il nuovo responsabile del design di DO:IT, azienda austriaca di ideazione, sviluppo e prototipazione che lavora anche nel campo dell’Industrial e del Transportation design. Il suo nuovo ruolo lo pone a capo del DO:IT Advanced Design Team, oltre a supportare l’azienda con il suo approccio progettuale che rappresenta lo stile e la cultura italiana.

Leonello, 38enne è ha lavorato al Centro Stile Alfa Romeo di Arese con numerosi team di progettazione, sviluppando una varietà dei modelli più famosi della gamma di prodotti Alfa Romeo e Maserati. Inoltre, ha lavorato per alcuni dei più grandi team agonistici che partecipano alla 24h di Le Mans, come Ferrari Challenge, Porsche Cup e Lamborghini Super Trofeo (stagioni Europa, Asia e America). Dal 2008 insegna presso la Scuola Politecnica di Design di Milano, affiancando team di studenti internazionali nel master universitario in Transportation and Car Design.