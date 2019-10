Il frontale adotta il nuovo corso stilistico del marchio “Dynamic Shield”. Utilizza un tratto satinato al centro della griglia e il rame come colore secondario per accentuare la sua espressività. I fari a T sono incassati nella parte anteriore per enfatizzare l’aspetto distintivo. Sul paraurti inferiore, la piastra paramotore in alluminio è posizionata su entrambi i lati per proteggere la carrozzeria, mentre più in alto c’è una grande presa d’aria. La vettura è alta con parafanghi e pneumatici di grande dimensioni che le danno un carattere robusto, così come maggiore stabilità per una buona aderenza su tutti i terreni. Il design della carrozzeria ricorda un lingotto di metallo intagliato, mentre sui lati c’è un grandino per poter salire più facilmente a bordo della vettura.