Nissan svela il concept Ariya, il crossover a zero emissioni, dotato di due motori elettrici per una potente accelerazione e della pluripremiata tecnologia di assistenza avanzata alla guida. Anche le forme e le linee puntano su una versione completamente rinnovata e danno vita ad un nuovo stile per il brand Nissan. Nissan Ariya, presentato al 46esimo Motor Show di Tokyo, segna l’alba di una nuova era per il costruttore giapponese, che intraprende un percorso di ridefinizione della filosofia del brand per la prossima fase di evoluzione dell’automobile.