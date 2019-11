Gli interni sono stati disegnati intorno al guidatore. Un essenziale tunnel in fibra di carbonio corre tra i sedili del conducente e del passeggero e supporta un bracciolo centrale che ospita il pulsante di avvio del motore e i comandi del cambio. Anche i sedili hanno un disegno dedicato alla conformazione di questo modello, con una nuova scocca in fibra di carbonio leggera che supporta la zona della testa, delle spalle e della schiena degli occupanti e si unisce con la parte superiore della cabina. L’area inferiore di ciascun sedile è leggermente più corta rispetto a un sedile McLaren convenzionale, lasciando così più spazio all’interno del vano per i piedi, per consentire agli poter restare in piedi per entrare ed uscire dalla vettura.