Utilizzando la nuova architettura interamente elettrica di Ford che colloca le batterie all’interno del sottoscocca, gli ingegneri e i progettisti sono stati in grado di creare un veicolo che non solo è fedele al linguaggio stilistico tipico Mustang, ma massimizza anche lo spazio per un Suv per cinque persone più i loro bagagli. «I progressi nella tecnologia delle batterie sono stati cruciali per realizzare una Mustang Mach-E spaziosa e pratica, con una silhouette piacente e che fosse divertente da guidare: elementi importanti per i nostri clienti Europei», ha dichiarato Ulrich Koesters, responsabile dei veicoli elettrici di Ford Europa.