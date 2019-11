In occasione del Salone di Los Angeles, Volkswagen presenta in anteprima mondiale la concept ID. Space Vizzion: una vettura a emissioni zero concepita per una nuova era, una nuova filosofia e una nuova mobilità. Dopo i Suv ID. Roomzz e ID. Crozz, l’iconica monovolume ID. Buzz, il Beach-Cruiser ID. Buggy e il modello compatto ID. 3, la nuova ID. Space Vizzion va ad aggiungersi come settimo membro alla futura famiglia ID. I veicoli elettrici non hanno bisogno né di radiatori, né di ampio spazio per il montaggio del motore, offrendo così nuove opportunità a livello progettuale. Nel caso specifico, i designer e i progettisti hanno sfruttato questa maggiore libertà, tra l’altro, per sviluppare un’aerodinamica perfetta, aumentando di conseguenza l’autonomia. «La nuova ID. Space Vizzion ha una flessibilità d’uso senza pari, qualità senza compromessi, un tipico design tedesco per una nuova era di mobilità», dichiara Klaus Bischoff, responsabile del design Volkswagen.