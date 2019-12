Per raggiungere questo obiettivo, gli interni di una BMW i3 sono stati completamente trasformati (lasciando solo il sedile del guidatore e il cruscotto) in modo da creare l’atmosfera rilassata di un boutique hotel. L’obiettivo è stato quello di modellare uno spazio in cui i passeggeri avessero voglia di trascorrere del tempo per rilassarsi e godersi l’intrattenimento dei dispositivi elettronici della vettura. Oltre alla nuova poltrona posteriore è stato aggiunto un poggiapiedi e davanti ad esso un display e una Sound Zone.