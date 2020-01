Ico Migliore e Mara Servetto firmano la curatela e il progetto di allestimento della mostra “Achille Castiglioni and brothers. Master of Italian Design”, visitabile fino al 26 aprile 2020 presso l’Hangaram Art Museum del Seoul Arts Center (SAC) a Seoul (Corea del Sud). La mostra, organizzata da Project Collective Ltd. e Artmining, ha ottenuto il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Corea del Sud ed è supportata dall’Istituto Italiano di Cultura di Seoul, dalla Seoul Foundation for Arts and Culture e da KonaCard, Hyundai Department Store, Duomo&co., a.tempo, rooming, Focusis e Lighting News. L’esposizione è promossa in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni.