La Ami è il primo veicolo di Citroën dedicato alla micro mobilità urbana. ispirata alla concept car Ami One presentata al salone di Ginevra 2019, la vettura è omologata come quadriciclo leggero, offre una guida fluida grazie alla propulsione elettrica ed è in grado di percorrere fino a 70 chilometri con un solo pieno di energia per una velocità massima raggiungibile di 45 chilometri orari. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il cavo elettrico previsto a bordo, posizionato nella portiera lato passeggero. Dopo aver collegato il cavo, sono sufficienti 3 ore per una carica completa con una presa comune da 220 V.