Daniele Calonaci è il nuovo responsabile per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) del design Alfa Romeo e Jeep. Prima del suo attuale ruolo, Calonaci ha lavorato come Chief Designer in Jeep (2018-2020) e nei 10 anni precedenti come designer per vari marchi del gruppo FCA come Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth e Lancia, e prima ancora per CNH e Iveco.

Calonaci riporterà direttamente a Klaus Busse, responsabile del design del gruppo Fca per Europa, Medio Oriente e Asia. Tra i suoi ultimi progetti ci sono lo stile degli esterni della concept car Fiat Centoventi, presentata al Salone di Ginevra 2019, e il Fiat Ducato del 2016. Calonaci è entrato in FCA nel 2008, dopo 3 anni di lavoro presso un fornitore del gruppo e 2 anni in una società di design esterno. Si è laureato in Architettura all’Università di Architettura di Firenze nel 2003.

Il team di design che riporta a Klaus Busse è ora così composto: Marco Tencone (Head of EMEA Maserati Design), Rossella Guasco (Head of EMEA Colour and Material Design & Head of Lancia Design), Alberto Dilillo (Head of EMEA Fiat, Fiat Professional e Abarth Design), e, appunto, Daniele Calonaci (Head of EMEA Alfa Romeo and Jeep Design).