Secondo quanto dichiarato dal costruttore, la nuova Corolla presenta un interni completamente nuovi, progettati per creare un ambiente moderno e coeso, in cui nuove texture, colori e finiture si combinano per offrire alti livelli di qualità visiva e tattile. La plancia è dominata dal display per la gestione dell’infotainment da 10 pollici, mentre al centro del quadro strumenti troviamo uno schermo da 8 pollici. Sono stati rivisti anche i sedili posteriori, con un nuovo materiale per i cuscini dei sedili per una distribuzione più uniforme del peso dell’occupante sulla zona del cuscino. I sedili posteriori possono essere abbassati mediante l’azionamento di una leva a distanza per un vano di carico completamente piatto.