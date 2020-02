Proprio come Maggiolino e T1, le aperture anteriori della ID.3 sono ridotte al minimo: nel caso delle antenate perché il propulsore era al posteriore, nella ID.3 perché le batterie che alimentano il motore elettrico hanno bisogno di meno aria per il raffreddamento. Dal centro del frontale traggono origine due linee che circondano tutta la vettura, definendo passaruota, fianco e posteriore in una lettura semplice e immediata per lo sguardo. «Questo design senza spigoli e forzature replica la sensazione di confort che si prova alla guida di un’elettrica», continua Bischoff. «Non è stata un’operazione di rétro design, anzi: lo stile è moderno, definito in maniera precisa. La ID.3 è pronta per diventare l’icona a zero emissioni di oggi e domani».