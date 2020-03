E poi ci sono le normative di urto pedone. «Comportano nuove dimensioni a partire dal muso, che poi si trascinano per tutta la vettura», osserva Alessandro Maccolini, chief designer degli esterni: «La Giulietta è stata la prima Alfa a doversene far carico, anche perché la Mito prendeva già il lavoro che era stato svolto sulla Grande Punto». Senza dimenticare che quella normativa, come sottolinea Ramaciotti, è venuta in fasi successive: «All’inizio riguardava solo il paraurti, adesso si arriva al cofano e al parabrezza». Con tali costrizioni – e non bisogna tacere gli spazi per gli airbag – l’importante era, dice Ramaciotti, «non far vedere lo sforzo che si è fatto, comportarsi un po’ come quegli atleti che riescono a gareggiare col sorriso sulle labbra».