La scocca della vettura è realizzata in alluminio leggero, mentre le portiere e i parafanghi sono in fibra di carbonio. I materiali grazie alla stampa in 3D hanno permesso ai designer di creare un’auto ancora più distintiva. Pur condividendo la stessa piattaforma con la Continental GT la carreggiata posteriore della Bacalar è più larga di 20 mm rispetto a quella della gran turismo, per offrire un assetto più sportivo e una maggiore presenza su strada. I passaruota ospitano cerchi trifinish da 22 pollici su misura con disegno personalizzabile. Le uniche luci orizzontali anteriori e posteriori aggiungono il carattere distintivo e dinamico che si è visto per la prima volta sempre sulla concept EXP 100 GT.