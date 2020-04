Camilla Kropp, con una vasta esperienza in Color&Trim, riferirà direttamente a Nicolas Huet, Vice Presidente Design del gruppo Human Horizons e Responsabile del Design HiPhi, che supervisionerà il Centro. Kropp si è laureata al Royal College of Art di Londra e ha quasi 20 anni di esperienza nel design automobilistico. Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Color&Trim Designer alla Bugatti, partecipando alla progettazione di Bugatti Veyron, Chiron e Divo. E’ stata anche coinvolta in prodotti derivati da Bugatti come collezione di mobili e progetti lifestyle.