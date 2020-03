Parallelamente al nuovo sistema propulsivo, è stato creato anche un nuovo design di interni, definito da Volkswagen elegante e all’avanguardia alo stesso tempo. Il look e le relative soluzioni tecniche sono state sviluppati dal centro stile Volkswagen dei veicoli commerciali in collaborazione con VWCV Vintage Vehicles. I designer hanno modernizzato l’esterno del pullmino con sensibilità e finezza, conferendogli anche una verniciatura bicolore originale: Energetic Orange Metallic e Golden Sand Metallic Mat. Sebbene lo stile complessivo del veicolo sia rimasto praticamente uguale all’originale, alcuni dettagli sono stati cambiati come i nuovi proiettori rotondi a Led con luci di marcia diurna o gli indicatori di ricarica esterni. Quando ci si avvicina al veicolo essi segnalalo quanta carica è rimasta nelle batterie agli ioni di litio.