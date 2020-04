La Mini originale è vissuta 41 anni. L’icona dell’industria automobilistica britannica non poteva però durare per sempre: le moderne normative ne hanno decretato la scomparsa. Come affrontare il compito di realizzare un’erede? Tra i progetti presentati nel 1995 per il nuovo modello, Wolfgang Reitzle, al tempo responsabile del settore R&D, e Bernd Pischetsrieder, presidente BMW, scelsero di sviluppare la proposta di Stephenson. Sia gli interni che gli esterni della nuova Mini oscillano tra passato e attualità, con molte caratteristiche stilistiche del modello originale.