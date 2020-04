Dopo quello che potremmo definire il primo esperimento elettrificato della Casa, nel 2008 con la Mini E (prodotta in 500 esemplari solo per gli Stati Uniti), Mini torna sul tema elettrico con la Cooper SE, il modello che lancia ufficialmente il brand verso il futuro della mobilità elettrificata. Un passo nel segno della continuità, visto che dell’intera gamma Mini, è stata scelta la Cooper a tre porte per essere elettrificata, in quanto modello più indiscutibilmente legato all’immagine del brand di origini inglesi.