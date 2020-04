Il nuovo concorso è un’estensione di quello che si svolge ogni anno alla Family Day Celebration dei dipendenti della Rolls-Royce, che si tiene presso la sede dell’azienda a Goodwood, in Inghilterra. Il design team giudicherà tutti i lavori e selezionerà un vincitore assoluto, che riceverà un’illustrazione del suo progetto e un viaggio con l’autista in una Rolls-Royce Phantom per il suo primo giorno di ritorno a scuola accompagnato dal suo migliore amico. Il secondo classificato riceverà un certificato firmato a mano da Torsten Müller-Ötvös, l’amministratore delegato della Rolls-Royce Motor Cars. I giovani designer potranno condividere i loro progetti innovativi qui.