All’interno è arrivata la rivoluzione digitale e lo schema segue il nuovo corso stilistico inaugurato nel 2017 dalla settima generazione della citycar Fiesta. Al centro della plancia c’è un display digitale da cui si controllano le principali funzioni del sistema infotainment con lo schermo non inclinato, per aumentare l’ergonomia. Il quadro strumenti è digitale e utilizza un display da 12,3 pollici che sfrutta la tecnologia “free form”, che permette di sagomare i contorni del display senza il vincolo derivante dalla forma rettangolare, dato che tutti i circuiti sono integrati nel pannello. «L’abitacolo è stato pensato come uno spazio accogliente per agevolare la vita di tutti i giorni», continua Tonello, che ci tiene a sottolineare un ultimo particolare: «Sul portellone abbiamo scelto di mettere la scritta Kuga in lettere singole e maiuscole sia per un fattore di riconoscibilità in mercati stranieri, sia perché siamo molto orgogliosi del risultato finale».