La possibilità di prenotare un primo appuntamento in totale sicurezza, con video chiamate, schermi condivisi e con l’utilizzo di email che permettono l’invio gratuito di campioni, la condivisione di moodboard, layout a seconda delle diverse esigenze abitative, oppure di metterti direttamente in contatto con lo store più vicino a te in grado di fornire questo servizio. Tramite un semplice click, compilando un semplice modulo, si ha la possibilità di fissare un appuntamento virtuale con il team dedicato che offrirà idee, consigli e asset per i progetti richiesti. Uno store locator dedicato, in una sezione nuova dei siti internet Molteni e Dada, dove l’utente potrà scegliere, fra una selezione di punti vendita, lo store che desidera contattare. Molteni&C ha inoltre deciso di aderire alla piattaforma 1stDibs, player chiave nel mercato statunitense per le vendite online, offrendo una selezione esclusiva dei pezzi iconici della Heritage Collection, classici come quelli disegnati dal grande maestro Gio Ponti.