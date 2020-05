«Siamo riusciti a creare trattamenti unici per le superfici, ponendo la giusta enfasi su tutti quegli elementi che citano la storia della GT-R, come per esempio l’uso del colore oro che, oltre ad essere il metallo tradizionalmente associato al cinquantesimo anniversario, è un omaggio alla “Kenmeri” del 1972, una delle più rare e amate di tutti i tempi», racconta Bob Laieshley, Program Director Nissan GT-R. La personalizzazione gioca un ruolo fondamentale per questa vettura grazie alle infinite possibilità di colorazione per l’esterno – la cui formula specifica scelta per ogni vettura è unica e di proprietà del cliente – e molte varianti abbinabili per l’interno in pelle e Alcantara.