Porsche completa il suo trio di sportive con la terza variante di carrozzeria della nuova generazione della 911, la Targa. Disponibile anche nella versione a trazione integrale, la Targa ha come tratto distintivo il sistema di azionamento del tetto completamente automatico e, proprio come sul modello Targa originale del 1965, dal tipico ampio arco di protezione, la sezione amovibile del tetto sopra i sedili posteriori e il lunotto posteriore avvolgente. Il tetto può essere aperto e richiuso comodamente in soli 19 secondi. La caratteristica che più colpisce della 911 Targa è naturalmente il tipico rollbar che riprende i classici modelli Targa degli anni ’60 e ’70, ed è disponibile in argento (di serie), ma può anche essere scelto opzionalmente in nero. Sopra questo montante c’è la scritta “Targa”, una dicitura presente su questi modelli dal 1965.