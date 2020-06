Il benessere è anche parte integrante delle preoccupazioni dei designer. Una recente innovazione è l’integrazione di camere d’aria pneumatiche inserite nella schiuma al fine di adattare i sedili dell’auto alle differenti morfologie del corpo degli occupanti. Il costruttore francese offre in opzione su molti veicoli della propria gamma un sistema di massaggio della schiena. Nell’era dell’auto autonoma, i sedili saranno più che mai al centro dell’interior design del veicolo. Dovranno offrire molteplici possibilità per variare l’abitacolo come proposto nella concept car e-Legend, dove l’obiettivo è quello di trasformare il tempo trascorso in auto in un momento di convivialità e relax. A questo punto, materiali compositi sostituiranno parzialmente il telaio metallico dei sedili per offrire maggiore raffinatezza e liberare spazio nell’abitacolo.