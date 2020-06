Design e tecnologia si mettono al servizio della prevenzione sanitaria. Pininfarina, oggi impegnata nella ricerca di soluzioni integrate e di pronta applicazione per la fase post-Covid19, stringe una partnership strategica con Blimp, start-up specializzata nell’intelligenza artificiale e parte di e-Novia, la “Fabbrica di Imprese” basata a Milano. Pininfarina e Blimp offriranno una soluzione che, integrando design fisico e digitale, tecnologia e servizi, consentirà di verificare e monitorare, attraverso l’analisi dei flussi di persone, l’applicazione delle misure di contenimento anti-Covid19 in tutti gli ambienti indoor e outdoor: dai mezzi di trasporto collettivo ad aeroporti e stazioni, dagli uffici agli impianti produttivi, dagli esercizi commerciali alla grande distribuzione.

In base all’accordo raggiunto dai due partner, Pininfarina vestirà la tecnologia di Blimp integrando nelle proprie proposte di architettura e design industriale la soluzione Beat-19 sviluppata dalla società milanese. Il team Experience Design di Pininfarina, inoltre, si occuperà di definire l’esperienza all’interno dei mezzi di trasporto e degli spazi nonché le interfacce (App, display, Led-wall) dedicate al personale delle aziende e agli utenti finali. Beat-19 è in grado di monitorare i flussi di persone per garantire l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus e consente di rilevare eventuali assembramenti di persone in aree pubbliche favorendone la dispersione attraverso segnali acustici.