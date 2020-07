Gilles Vidal approda al design del gruppo Renault. L’ex numero uno del design Peugeot, sostituito recentemente da Matthias Hossann, si unirà da novembre 2020 a Laurens van den Acker e al neo assunto Alejandro Mesonero-Romanos, già capo del design Seat e in carica dal 1 ottobre. Secondo quanto riferito ad Auto&Design da una fonte a conoscenza dei fatti, Vidal potrebbe essere nominato responsabile dello stile Renault, mentre Mesonero-Romanos potrebbe ricoprire lo stesso ruolo per il marchio Dacia.

Vidal ha diretto per oltre 10 anni il centro stile del marchio Peugeot e ha passato la quasi totalità della sua carriera nel gruppo Psa (oltre 25 anni). Prima di diventare responsabile del design Peugeot, Vidal è stato il numero uno delle concept car del marchio del Leone e ha disegnato modelli diventati di successo, dal suv 3008, Car of the Year 2017 e modello con cui Peugeot ha inaugurato un corso stilistico inedito, alla compatta 208, Car of the Year 2020. Gilles Vidal si è laureato nel 1995 presso l’ArtCenter College of Design di Vevey, Svizzera, in Transportation Design.