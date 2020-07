«Abbiamo pensato a diversi pacchetti per soddisfare le esigente di tutti gli utilizzatori, siano essi giovani alla moda rampanti, lavoratori del settore sanitario, guide turistiche per safari in Africa o qualsiasi altra parte del mondo», dice Mark Tennant direttore commerciale di Ineos. Anche l’architettura è stata pensata per la massima flessibilità: si parte con la versione a cinque porte, mentre più avanti arriveranno un pickup e un Grenadier a passo corto per una produzione prevista di 30.000 veicoli l’anno a pieno regime. L’Ineos Grenadier debutterà alla fine del 2021.