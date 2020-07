Italdesign e Ducati presentano la nuova bicicletta pieghevole a pedalata assistita Urban-E, ideale come mezzo per la mobilità urbana, combina soluzioni innovative ed ergonomiche ad un design particolarmente curato. Disponibile in versione black o grey, Urban-E è costruita attorno allo speciale telaio in alluminio, progettato dai designer del Centro Stile Ducati in collaborazione con i colleghi della divisione Industrial Design di Italdesign, con sistema di chiusura easy folding che consente di piegarla in poche semplici mosse. L’attacco manubrio ospita il display LCD completamente integrato, che permette di controllare tutte le funzioni di assistenza, di verificare la carica della batteria residua e di accendere e spegnere le luci Led. La batteria da 378Wh porta la Urban-E ad un’autonomia di circa 70 km con una carica.