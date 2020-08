Perché sei diventato un car designer?

Da quando sono stato in grado di pensare, ho sempre disegnato cose, dai cartoni animati, alle case, alle automobili. Sono rimasto particolarmente affascinato dai diversi caratteri e forme espressive che il design di un veicolo può trasmettere. Sono cresciuto in Polonia, dove all’epoca non esisteva la professione di progettista automobilistico e per questa ragione ho iniziato a studiare architettura. Volevo lavorare in modo creativo e progettare oggetti. Il desiderio di trasformare la mia passione in una professione è cresciuto e per caso mi sono imbattuto nelle immagini di alcuni progetti di Marcello Gandini per Bertone. Veicoli futuristici, con una forma dominante a cuneo degli anni ’70 come la Fiat X 1/9 e l’Autobianchi A112 o la Bertone Runabout, che aveva disegnato seguendo prospettive architettoniche. Da giovane studente di architettura ho provato quindi a ricreare simili progetti e mi è stato subito chiaro che era quello che volevo fare.