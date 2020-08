La coda della vettura è una struttura aperta, formata da quattro pinne longitudinali che abbracciano centinaia di piccole lame a finitura metallica opaca, che si intersecano tra loro come in un cristallo e sembrano distaccarsi e fuoriuscire dalla vettura. Spiega Robinson: «E’ una sorta di dematerializzazione generata dal moto intrinseco della forma, come nella scia di una cometa». All’interno, invece, pannelli laterali e tunnel centrale sono costituiti da un intreccio morbido e sinuoso, ispirato alle radici della vegetazione che ricopre gli antichi templi Angkor. «Il nemico dei designer è la prevedibilità», ammonisce Robinson, da sempre appassionato sostenitore della creatività. Attento, però, al senso della misura, come richiede il suo ruolo. «Nuccio Bertone era un grande innovatore, ma sapeva evitare esagerazioni o stupidaggini. Rimarrà sempre la nostra guida spirituale, quando facciamo qualcosa ci chiediamo sempre che cosa ne avrebbe pensato lui. Io lo chiamo “camminare nelle orme del gigante”».