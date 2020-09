Honda presenta al Salone di Pechino 2020 la e:concept, suv a tre porte che indica la futura direzione stilistica del costruttore giapponese. La vettura è il primo veicolo elettrico Honda a debuttare sul mercato cinese. La e:concept anticipa un modello di produzione di massa elettrico che arriverà nei prossimi anni.

La e:concept ha linee pulite e pochi spigoli. Il frontale è caratterizzato dal grande logo Honda e dalla totale assenza della griglia, non più funzionale data la propulsione elettrica del veicolo. Più in alto troviamo i proiettori sottili e collegati da una linea di Led che attraversa la concept per tutta la sua larghezza.

Le silhouette è filante e le tre porte donano un certo dinamismo, accentuato a un montante C particolarmente inclinato. Il suv coupé è caratterizzato, come la citycar di produzione “e”, già in vendita in Europa, dall’assenza degli specchietti retrovisori fisici, sostituiti da due piccole telecamere che rimandano le immagini su due schermi posizionati ai lati della plancia. La concept è equipaggiata con i sistemi di assistenza alla guida Honda Sensing di ultima generazione, che permettono alla vettura di procedere in modalità semi autonoma coadiuvata dall’intelligenza artificiale in grado di compiere analisi sul traffico e individuare il percorso più semplice e veloce.