Hyundai ha svelato la nuova generazione della Tucson, caratterizzata da un design innovativo e sperimentale che si unisce a tecnologie d’avanguardia. La Tucson è la quarta generazione del Suv best-seller di Hyundai, che dal suo lancio nel 2004 ha venduto oltre 7 milioni di unità a nel mondo. Più che una semplice evoluzione del modello precedente, la Tucson rappresenta una vera e propria rivoluzione per Hyundai in termini di design. In generale, il modello presenta una carrozzeria più lunga e più larga rispetto alla terza generazione, mostrando un aspetto più muscoloso anche grazie alla combinazione di spigoli vivi, superfici sagomate e proporzioni dinamiche, che assicurano un look proiettato nel futuro.