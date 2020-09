L’evoluzione stilistica degli interni ha portato a una visualizzazione del cruscotto più bassa, rimuovendo la classica forma dell’alloggiamento del quadro strumenti per mantenere superfici più pulite, mentre forme morbide e stratificate amplificano ancor più la sensazione di spaziosità. Lo schermo touchscreen è posizionato al centro della plancia e comunica con il quadro strumenti digitale posto dietro al volante. La parte alta del cruscotto si integra con le portiere avvolgendo i passeggeri come in una profonda gola, mentre le forme sensuali della fascia centrale e orientata verticalmente si ispirano alle cascate. Le due finiture argentate scorrono fino alle portiere posteriori legandosi armoniosamente a materiali di qualità stratificati in toni neutri complementari.