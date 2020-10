Progettata seguendo due pilastri della filosofia del marchio cinese GAC, “Innovazione” ed “Esperienza”, l’Enpulse è una concept car che offre uno sguardo sul futuro del marchio proponendo una soluzione per le vetture sportive di domani che combineranno emozioni di guida a emissioni zero. La vettura è stata presentata al Salone di Pechino 2020. La GAC Enpulse è costruita su una piattaforma modulare per veicoli elettrici del costruttore cinese: «Era molto importante per noi realizzare una concept car ad alta fattbilità molto vicina alla produzione, per dimostrare la nostre capacità di creare un prodotto realmente significativo nel mondo delle auto sportive», racconta Zhang Fan, responsabile del design e della ricerca e sviluppo GAC.